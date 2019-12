Racisme: le journal italien Corriere dello Sport refuse de s'excuse et parle de lynchage

Au lendemain du tollé provoqué par sa une polémique sur Romelu Lukaku et Chris Smalling, le quotidien sportif italien Corriere dello Sport consacre deux pages à sa défense et et dénonce « un lynchage », dans son édition de vendredi. La veille, le journal avait titré « Black Friday » (« Vendredi noir ») pour annoncer la rencontre entre l'Inter Milan et AS Rome, programmée dans la soirée (20 h 45) et présentée comme un « un duel entre deux colosses de couleur », photos des deux joueurs en pleine page.



Ce choix éditorial a été extrêmement critiqué en Italie et en Europe. L'attaquant belge et le défenseur anglais se sont indignés sur Twitter, tandis que la Roma et l'AC Milan ont annoncé un boycott du journal jusqu'au mois de janvier. Dans ce contexte tendu, le Corriere a réagi à son tour, titrant cette fois : « Nous, racistes ? », pour rappeler que depuis un siècle, il se fait fort de « défendre la liberté et l'égalité ».



« Ennemi du racisme »

En pages intérieures, le quotidien se définit comme « ennemi du racisme » et juge que son titre a été « perverti par la superficialité et la mauvaise foi des réseaux sociaux et des sites Internet, prompts à en travestir le message ». Après avoir énuméré de nombreux arguments, le Corriere finit quand même par effectuer son mea-culpa, qualifiant Lukaku et Smalling, de « professionnels extraordinaires ». « Pour eux, nous sommes sincèrement désolés, écrit le journal. Notre intention n'était pas de les blesser mais, au contraire, de les mettre en valeur. Et nous continuerons donc à combattre le racisme. Et l'ignorance. »



