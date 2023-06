Raphaël Guerreiro s’engage avec le Bayern Munich jusqu’en 2026

Raphaël Guerreiro s'est engagé ce vendredi avec le Bayern Munich. À 29 ans, et après 7 saisons passées au BVB, l'international portugais (64 sélections) est lié au club munichois jusqu'en 2026 avec le champion d'Allemagne en titre.



Arrivant à la fin de son contrat avec le RB Leipzig le 30 juin prochain, il devient la première recrue estivale du Bayern Munich.



Le Bayern Munich a officialisé son arrivée sur son site officiel : «le FC Bayern a signé Raphaël Guerreiro. Le joueur national portugais, qui était actif pour la dernière fois au Borussia Dortmund, file chez les champions du record d’Allemagne. C’est un transfert gratuit. Il a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2026. Le joueur de 29 ans peut être utilisé de manière flexible, occupant principalement l’aile gauche».



Le Portugais, fort à tous les niveaux sur le flanc gauche du terrain retrouvera Thomas Tuchel, qui l'a coaché entre 2015 et 2017. « Lorsque le FC Bayern m'a appelé, j'ai rapidement pris ma décision. C'est un honneur pour moi de pouvoir jouer pour ce grand club, et j'ai également une grande estime pour Thomas Tuchel depuis notre passage à Dortmund. [...] Je donnerai tout ce que j'ai pour que nous gagnions le plus de titres possibles. C'est la philosophie du FC Bayern », a confié l'ancien Lorientais dans L'EQUIPE.



Ancien de la Ligue 1, Raphaël Guerreiro est passé du FC Lorient au Borussia Dortmund en 2016, pour environ douze millions d’euros. Depuis, il s’est imposé au BVB et a disputé 224 matchs de compétition pour le Borussia Dortmund, avec notamment 40 buts marqués et 50 passes décisives. Au cours de la saison 2022/2023, Guerreiro a fait 36 apparitions en compétition (6 buts et 14 passes décisives).