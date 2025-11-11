Rapport ARCOP 2024 : un projet de 13,429 milliards FCFA de la Sones « exécuté de manière moyennement suffisante»

Les auditeurs de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) du Sénégal ont estimé qu’un projet de 13,429 milliards FCFA de la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) a été «exécuté de manière moyennement suffisante», selon le Rapport de Carence de décembre 2024 de l’Institution.



Le marché en cause est relatif à la construction d’une prise d’eau à Bango et d’une nouvelle station balnéaire de 12.000 m3/ jour à Saint-Louis (Khor), y compris la fourniture et la pose d’une conduite principale d’eau. Ce marché, qui a fait l’objet de deux (02) avenants, avait été attribué par appel d’offres au groupe Camara Engenharia Sa/Espina and Delfin pour un montant de 13.429.769.902 FCFA.



Dans leur rapport de 2024, les auditeurs de l’ARCOP révèlent avoir constaté dans le volet contractuel plusieurs manquements. Ceux-ci concernent les rapports d’activités, les journaux de chantier et les PV du chef de projet qui «ne sont pas de qualité suffisante».



Pour les experts de l’Autorité de régulation, les informations recueillies «ne permettent pas au lecteur d’avoir une information claire des différents événements, des lenteurs ou des difficultés survenues dans le cadre du projet».



Au-delà de ce constat, les experts techniques ont taclé la Sones pour avoir émis un ordre de service pour proroger le délai d’exécution, sans pour autant conclure un avenant, conformément aux dispositions du Code des marchés. «Nous observons un retard de quinze (15) jours (…) et le groupement a continué des travaux après l’expiration du délai contractuel au 31 décembre 2023, alors qu’aucun document n’a été produit pour la poursuite du contrat », déplore l’ARCOP, qui regrette la non application de la pénalité de retard de 201.446.535 FCFA.



Ces différentes réalités ont amené les auditeurs à conclure que : « sur la base des constatations faites, le projet est exécuté de manière moyennement suffisante ».

