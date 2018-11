Réaction de Aliou Cissé : «objectif atteint mais que ce fut difficile»

''L'objectif était de prendre les trois points et on l'a fait'', s'est réjoui Aliou Cissé. Selon l'analyse de Cissé l'équipe a eu une entame de match assez compliquée.



''On n'a pas réussi à mettre assez de rythme'', a-t-il soutenu. Mais la deuxième période à été plutôt mieux. «Nous avons réussi à mettre assez de rythme et à marquer ce but». Sur la question du rendement de son équipe, Aliou Cissé répond : ''on restera toujours sur sa faim mais on gardera le positif', avant de preciser que ''sur 5 matchs le Sénégal a gagné 4 fois et fait un matche nul."