Real Madrid : le vestiaire ne voulait pas de José Mourinho !

Le retour de Zinédine Zidane hier sur le banc du Real Madrid a surpris tout le monde, alors qu’une arrivée de José Mourinho dans la capitale espagnole semblait plus probable. Mais selon l’ancien président des Merengues, Ramón Calderón (il a été à la tête du Real entre 2006 et 2009), le retour de ZZ est plus logique que celui du Portugais : « les leaders du vestiaire ont poussé pour empêcher un retour de Mourinho, a déclaré Calderón à Sky Sports. Il est parti en laissant beaucoup de problèmes au Real Madrid et je pense qu’il aurait été un autre problème que ceux que nous avons déjà s’il était revenu. Je pense qu’un retour de Mourinho nous aurait fait faire un pas en arrière, car il y avait beaucoup de controverses lorsqu’il était là (Mourinho a entraîné le Real entre 2010 et 2013, ndlr). »

« C’est un bon entraîneur avec beaucoup de trophées, a continué l’ex-dirigeant madrilène, mais beaucoup de leaders dans les vestiaires ne l’aimaient pas et je pense que c’était important dans la prise de décision. Les joueurs aimaient beaucoup Zidane et il a réussi à changer les façons de faire d’entraîneurs tels que Rafa Benítez et José Mourinho, qui entraînaient avec une poigne de fer. Et bien sûr, c’est une idole auprès des supporters. Il a joué pour le club et l’a emmené trois fois de suite vers la victoire en Ligue des champions (en 2016, 2017 et 2018, ndlr). »