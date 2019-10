Réconciliation entre Macky Sall et Khalifa Sall: "en politique tout est possible", dit un des avocats de l'ex-maire de Dakar

Me Demba Ciré Bathily, un des avocats de l'ex-maire de Dakar s'est prononcé sur une éventuelle réconciliation entre son client et le président Macky Sall qui l'a emprisonné pour détournement de deniers publics avant de lui accorder une grâce dimanche dernier. A en croire la robe noire, tout est possible en politique.



"Je pense qu'en politique tout est possible. Rien ne peut être exclu à partir du moment où les uns et les autres nourrissent les mêmes desseins. C'est toujours possible d'avoir des retrouvailles. Je ne dis pas que ce sera le cas, mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible ", a dit Me Bathily sur la Rfm.



Revenant sur libération de Karim Wade dont il était l'un de ses avocats, Demba Ciré Bathily a insisté sur le fait que le fils de Wade a été forcé à quitter le pays et des dispositions ont été prises pour l'empêcher de revenir. L'avocat affirme qu'il n y a jamais eu de protocole dans sa libération comme l'avaient soutenu certains politiciens.