Réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako: Mansour Faye reçoit en audience son homologue du Mali

Dans le cadre de la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako, le ministre sénégalais des Transports et des Infrastructures, Mansour Faye a reçu en audience jeudi son homologue du Mali pour échanger sur le projet.



« J'ai reçu ce matin mon homologue malien des Transports et des Infrastructures, Monsieur Makan Fily Dabo. C'était en présence du Secrétaire d'Etat au Réseau Ferroviaire, Monsieur Mayacine Camara, et de l'ensemble de mes collaborateurs », a annoncé Mansour Faye.



Il a précisé que « cette visite entre dans le cadre de la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako, un projet urgent et prioritaire pour le Président Macky Sall ».



Il s'agira donc, de la « remise à niveau de 586 km de rails, de la réhabilitation de 19 gares ferroviaires, de la réhabilitation des dépôts et ateliers de maintenance, de l’acquisition des locomotives ainsi que l’acquisition d’outillage pour l’entretien et la maintenance du matériel roulant ».