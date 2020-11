Remaniement : Moussa Taye s’attaque à Mahmouth Saleh

La nomination des membres du gouvernement continue de faire couler beaucoup d’encre. Moussa Taye revient pour dénoncer le maintien du tout nouveau ministre de l’Artisanat, coupable selon lui, de probables détournements de deniers publics. Ce dernier avait ouvertement dit à ses partisans que désormais, ils vont être de ceux qui distribuent (de l’argent). Moussa Taye s’attaque ensuite au nouveau directeur de cabinet du chef de l’Etat, Mahmouth Saleh.



Après le débat relatif au manque de niveau académique du dircab du président soulevé par l’opinion, le conseiller politique de Khalifa Sall exige la publication des diplômes de ce dernier et leur certification par les instituts ou universités par lesquels Saleh a obtenu ces parchemins.



Taye estime que « la fonction de directeur de cabinet du président de la république exige un certain profil que Saleh, apparemment, ne remplirait pas. » Il ajoute que « l’expertise en manœuvres et manigances politiques ne saurait être un critère de choix à ce niveau de responsabilité.



Il invite le chef de l’Etat à rapporter la décision et de faire les « due diligence » pour savoir la vérité sur cette affaire faute de quoi le membre de Taxawu Senegaal n’écarte pas la possibilité de saisir la Cour suprême pour attaquer le décret de nomination.