Rencontre UEMOA-FMI : un plaidoyer pour un cadre d’évaluation plus adapté aux réalités africaines

En marge des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, les ministres sénégalais des Finances et du Budget, Cheikh Diba, et de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, ont participé à la traditionnelle rencontre de haut niveau entre les autorités de l’UEMOA et le Département Afrique du FMI. Lors de cette session d’échanges, le Président du Conseil des ministres de l’UEMOA, Sani Yaya, le Président de la Commission de l’Union, Abdoulaye Diop, ainsi que le Président de la Banque Ouest Africaine de Développement, Serge Ekue, ont insisté sur la nécessité de revoir le cadre d’évaluation du FMI afin de mieux l’adapter aux réalités économiques africaines. Ils ont appelé à « une approche plus contextualisée, plus équitable et plus représentative des dynamiques économiques en cours sur le continent ».



Au-delà de ce plaidoyer collectif, un soutien unanime a été exprimé en faveur du Sénégal, avec la demande expresse au FMI de « faire avancer le dossier du pays pour lui permettre de franchir sereinement cette étape et de poursuivre sa trajectoire de transformation économique ». Le Directeur général adjoint du FMI, Kenji Okamura, a salué « la dynamique de solidarité et de confiance qui prévaut au sein des États de l’UEMOA » et a affirmé que « le FMI avait entendu leurs constats, réitérant sa présence aux côtés des États africains dans la poursuite de leurs objectifs de développement ».