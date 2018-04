Rencontres tous azimuts avec ses soutiens : Macky Sall mûrit sa riposte contre l’opposition

Le chef de l’Etat Macky Sall affûte ses armes pour porter la réplique à l’opposition qui ne cesse de vilipender son bilan ainsi que ses réformes dont la dernière en date est le projet de loi qui doit avaliser l’introduction du parrainage. C’est dans ce sens qu’il a initié des rencontres avec les instances de son parti, mais aussi ses alliés de Benno bokk yakaar (Bby).



Ces concertations ont démarré avec la réception des sages de la coalition présidentielle avec à leur tête Yéro Deh, par ailleurs membre de la Ligue démocratique (Ld). Ce tête-à-tête a été mis en contribution pour exhorter ces derniers à revoir les stratégies à dérouler pour apporter des réponses appropriées à Idrissa Seck et Cie.



Macky Sall s’est aussi, révèle L’AS, entretenu avec les cadres de Bby sous la houlette de Alpha Baïla Guèye. Mais, il ne compte se limiter à ces seules entrevues puisqu’il a programmé une réunion du Secrétariat exécutif national de son parti pour ce mardi. Réunion qu’il compte présider.



Le candidat officieux pour un second mandat se sent cerné surtout avec les tirs groupés de l’opposition et de certains membres de la société civile sur le projet de loi sur le parrainage qui doit être votée dans les prochains jours par les parlementaires.