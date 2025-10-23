Renégociations d'un nouveau programme : une mission du Fmi à Dakar jusqu'au 4 novembre

Une délégation du Fonds monétaire international(FMI) est arrivée à Dakar depuis hier, mercredi, pour engager des discussions cruciales concernant un nouveau programme d'appui financier. Cette mission de douze jours, qui s'étendra jusqu'au 4 novembre 2025, vise principalement à examiner la soutenabilité de la dette publique sénégalaise, récemment réévaluée à 132% du PIB, ainsi que les efforts du gouvernement pour aligner son budget sur les orientations du Plan de redressement économique et social (PRES).



Cette visite s'inscrit dans la continuité des récentes discussions menées à Washington par une délégation sénégalaise conduite par le ministre des Finances,Cheikh Diba. Lors des assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods, celle-ci avait rencontré la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, posant ainsi les bases des négociations actuelles. La présente mission représente donc la phase opérationnelle du dialogue entre le Sénégal et l'institution financière internationale.



Sous la direction d'Edward Gemayel, chef de la mission du FMI pour le Sénégal, l'équipe devra concilier les impératifs de redressement économique nationaux avec les critères de l'institution, dans un contexte où la conclusion d'un accord financier apparaît essentielle pour la stabilité économique du pays.