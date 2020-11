Répartition des services de l’Etat: le gros du pouvoir concentré à Présidence

Le décret 2020-2100 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des Etablissements publics, des Sociétés nationales et des Sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, le Secrétariat général de la Présidence et les Ministères a été mis à jour le 1er novembre, suite à la publication de la liste du nouveau Gouvernement par le chef de l'Etat Macky Sall. Et le moins qu'on puisse dire est que la Présidence concentre l'essentiel des Agences, Autorités, Bureaux et autres démembrements hautement stratégique de l'attelage étatique.