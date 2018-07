Résolution des conflits électoraux en Afrique de l'Ouest : Gorée Institute a rassemblé les différents acteurs pour...

Pour prévenir les conflits électoraux en Afrique de l'Ouest, mais également y apporter des solutions, l'Institut Gorée a organisé les 26 et 27 juillet 2018 un atelier sous-régional qui a comme thème : Prévention et Résolution des conflits électoraux en Afrique de l'Ouest. Une rencontre qui a réuni les acteurs qui s'activent dans le processus électoral de différents pays comme le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Kenya, le Sénégal, la Guinée-Bissau etc.

Le Coordonnateur du programme Démocratie, gouvernance politique et processus électoraux de l’Institut Gorée, Mamadou Seck explique dans cette vidéo l'importance de la rencontre tenue cette semaine sur l'île.