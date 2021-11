Retour du poste de PM: Abdoul Mbaye soutient que Macky Sall veut porter ses échecs au prochain chef du gouvernement

S’exprimant sur la restauration du poste de Premier ministre supprimé en 2019 par le même homme politique, le président Macky Sall, Abdoul Mbaye au micro de la Rfm l'accuse de vouloir tout simplement porter ses échecs au prochain chef du gouvernement.



« Restaurer le poste de Premier ministre, c’est une bonne nouvelle pour le Sénégal. Je ne sais pas d’abord les détails du projet de loi, mais je pense que c’est une grave erreur, je l’ai dit à l’époque que c'est une grave erreur que de supprimer ce poste. Ce que cette décision m‘inspire, c’est d’abord la légèreté avec laquelle le pilier fondamental de notre Etat, la constitution du Sénégal, la légèreté avec laquelle cette constitution est traitée. Si Macky Sall revient au poste de Premier ministre, c’est qu’il constate un échec qui est total qu’il ne peut pas estimer ses capacités. Le Sénégal est en impasse budgétaire et d’endettement et de croissance, il faut quelqu’un pour porter le chapeau. Et ça c’est le future PM », note Abdoul Mbaye.