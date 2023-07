Retrait de Macky Sall pour la Présidentielle de 2024: Quelle stratégie pour la survie de F24 ?

Au Sénégal, la question du 3e mandat a toujours entraîné une forte mobilisation. D'ailleurs, des mouvements citoyens sont nés spontanément dans le but de faire barrage au Président Abdoulaye Wade.



En 2011, un collectif constitué de la société civile, des membres de l’opposition et comptant dans ses rangs le mouvement Y'en A Marre s’était regroupé pour créer le mouvement du 23 juin. L'objectif initial était d’obtenir le retrait de la réforme constitutionnelle adoptée le 16 juin 2011 qui établissait à 25 % le seuil minimum des voix nécessaires pour élire, dès le premier tour, un ticket présidentiel composé d’un président et d’un vice-président. Mais, le collectif ne s’est pas arrêté là après l’atteinte de cet objectif. Il est allé plus loin en demandant le départ du président Abdoulaye Wade. Malheureusement ils n'ont pas obtenu gain de cause. Puisque Me Wade s'était présenté pour une troisième fois pour la Présidentielle avant d'être battu par Macky Sall le 25 mars 2012 avec 65,80 % des voix.



Quelques années plus tard, le mouvement M23 a disparu de la scène. Et c'est la plateforme dite « de lutte des forces vives de la Nation » ou « F24 » qui prend place le 16 avril 2023 avec plus d’une centaine de signataires : partis politiques d’opposition, organisations de la société civile, syndicats ou personnalités indépendantes. Tout comme M23, F24 s’oppose notamment à une éventuelle candidature du chef de l'Etat Macky Sall pour un 3e mandat en vue de l’élection présidentielle prévue en février 2024.



Après le retrait de Macky, F24 doit s'adapter pour survivre



Depuis lundi, le Président Macky Sall a décidé de ne pas participer à la prochaine Présidentielle. Le « F24 » qui faisait du 3e mandat son cheval de bataille va-t-il survivre à l'annonce de Macky Sall ? Pour l'analyste politique Mamadou Sy Albert, c'est la stratégie qui va changer mais la plateforme va continuer d'exister puisque parmi les nombreuses revendications seule la question du 3e mandat a été satisfaite



« Pour la plateforme F24, y a pas de changement majeur. Parce qu’ils ont réclamé le retrait du Président. Et ce retrait a fini par être une revendication relativement satisfaite. Alors, il reste d’autres questions que sont la libération des prisonniers politiques comme ils le disent, l’exercice de toutes les libertés publiques, le droit à l'expression. Mais il y a aussi les réformes d'institutions, administratives et politiques. Donc la plateforme reste politique. Donc le programme ne va pas changer », a analysé M . Sy.



Par contre ce qui va peut être changé, considère notre interlocuteur « C'est comment F24 va se positionner par rapport au futur Président de la majorité. Est-ce qu'il y aura un candidat, deux ou trois de la majorité. Je crois qu' à ce niveau, peut-être le discours de F24 va s'adapter à la nouvelle réalité, comme l'adversaire n’est plus le Président en exercice. Il est clair que la tonalité va peut être changée de même que le discours, dans sa forme et dans le fond», a t-il indiqué.