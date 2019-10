Retrouvailles Macky et Wade : Ameth Fall Braya à Macky de ne pas écouter les "brebis galeuses"

Le responsable libéral, Ameth Fall Braya, se réjouit des retrouvailles entre le Président Macky Sall et son prédécesseur Me Abdoulaye Wade qui, selon lui, doit se concrétiser par un projet fort. Il demande par ailleurs, au président de la République de ne pas écouter les « brebis galeuses qui n’ont jamais aimé que les gens aillent ensemble ».



« Je crois que j’ai pris le devants depuis deux ou trois ans. J’ai toujours réclamé haut et fort qu’il faut une retrouvaille pour non seulement la stabilité de ce pays, mais pour consolider d’abord les acquis que nous avons », a-t-il déclaré.



Pour Ameth Fall Braya : « Avec Abdoulaye Wade nous avons eu beaucoup de résolutions, avec Macky Sall nous sommes en train d’avoir de réalisations. Les deux forces unies feront le Sénégal où il sera bon vivre, un Sénégal avec de paix et qui va se développer ».



Poursuivant, il a ajouté : « En plus Khalifa Sall vient d’être libéré ». Sur ce, Monsieur Braya a demandé au Chef de l’Etat : « de ne pas écouter les brebis galeuses, ceux qui ne sont jamais d’accord pour que les gens aillent ensembles parce qu’ils sont médiocres. Il faut prendre les gens de qualité, les gens capables de drainer des projets, capables de les entretenir, capables de les exécuter pour que le pays en profit ».



Le responsable libéral de se féliciter : « Je m’honore d’avoir était entre Wade et Macky et si aujourd’hui, ils se retrouvent, je n’ai jamais cessé d’y œuvrer. Et il faut le faire avec un projet, le projet politique, c’est d’aller vers une formation libérale très forte ».