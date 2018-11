Revalorisation du salaire d'Aliou Cissé : Macky presse Matar Ba

Alors qu'on parle de désaccord entre le ministre des Sports et la Fédération sénégalaise de football sur la prolongation du contrat de l'entraîneur de l'équipe nationale, le dossier de la revalorisation du salaire d’Aliou Cissé qui pourrait passer de 9 à 15 millions, connait un coup d'accélérateur.



​En effet, lors de la remise du drapeau national aux « lions » en partance pour Russie, le président Macky Sall avait donné des instructions au ministre des Sports Matar Ba de revaloriser le salaire des membres du staff technique de l'équipe nationale du Sénégal.



Si tout se passe comme prévu, le coach des Lions, Aliou Cissé, bénéficiera d'une augmentation de près de 70%.



Selon L'Observateur, qui donne l'information, ses émoluments mensuels passeront de 9 millions de francs Cfa à 15 millions. Le journal ajoute que le salaire de son adjoint, Régis Bogaert, va passer de 4 à 5 millions et que le préparateur des gardiens, Tony Sylla, qui émarge à 500 000 francs Cfa mensuels devrait gagner nettement plus.

Durant le Mondial-2018 en Russie, Aliou Cissé était le sélectionneur le moins bien payé.