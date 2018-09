Révocation Khalifa Sall: Aissatou Tall Sall s'en prend à l'Association des maires du Sénégal

La présidente de "Oser l'avenir" Aissatou Tall Sall, par ailleurs maire de Podor dit ne pas comprendre de mutisme de l'Association des maires du Sénégal (Ams) qui ne s'est jusque-là pas prononcée sur la révocation par décret présidentiel de Khalifa Sall.



"Je me suis mise à chercher à comprendre le mutisme de l'Association des maires. Semblerait-il que cette association se prononcerait dans le courant de cette semaine", alors créditons-la de bonne fois et attendons (...)", a répondu Me Tall au journaliste de la Rfm.



Selon l'avocate, depuis que cette affaire Khalifa Sall a commencé, rarement on a entendu l'Association des maires se prononcer d'une manière ou d'une autre. Après tout, Khalifa Sall c'est quand-même le maire de la capitale en terme de solidarité, on aurait dû s'attendre à un minimal de la part de l'Ams.



Elle a annoncé que son mouvement "Oser l'avenir", lancé il y a quelques mois, sera transformé très bientôt en parti politique.