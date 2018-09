Révocation Khalifa Sall: les avocats de l’ex-maire « traînent » Macky Sall devant la Cour suprême

En conférence de presse mercredi, les avocats de l’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall ont annoncé avoir saisi la Cour suprême dans le d’annuler le décret présidentiel révoquant leur client de ses fonctions. Pour eux, la décision de Macky Sall est « illégale, inopportune et médiocre ».



Me Ciré Clédor Ly a rejeté le décret présidentiel qui, selon lui est illégal, inopportun et médiocre dans le fond et dans la forme, il est contraire à la légalité et aux bonnes règles d’une bonne gouvernance. Et d’ajouter que notre pays a cessé d’être un état de droit et une démocratie, il est devenu l’ennemi des droits et des libertés.



Les arguments avancés par ces avocats, convaincus de l’annulation du décret, est le fait que Khalifa Sall n’est pas définitivement condamné. Selon Me Demba Ciré Bathily, le maire de Dakar est encore « présumé innocent jusqu’à l’épuisement de toutes les voies de recours ».



« Si vous dites : je révoque Khalifa Sall parce que la Cour d’appel l’a condamné, et que cette décision est portée devant la Cour de cassation, qui casse et annule la condamnation de la Cour d’appel, qu’est-ce qui se passe à partir de ce moment ?, s’est interrogé l’avocat.



A en croire Me Seydou Diagne, « au moment où Macky Sall signait le décret de révocation de Khalifa Sall le 31 août, l’arrêt de la Cour d’appel n’était même pas disponible ». Selon la robe noire, le président Sall a tout simplement « violé la loi de la Cour suprême ».