Riposte au Coronavirus: la Banque mondiale approuve un Appui additionnel de 100 millions de dollars pour le Sénégal

Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé mardi 16 juin 2020, un financement de l'Association internationale de développement (IDA) d’un montant de 100 millions de dollars (réparti également en don et en credit) pour aider le gouvernement du Sénégal à faire face à l'impact social et économique de la pandémie de la Covid 19 et à améliorer l'accès aux services pour les populations les plus vulnérables. Selon un communiqué de l’institution, ce financement vient en appui des ressources budgétaires de l’Etat qui doivent couvrir le financement des mesures anticrise.



« Par ce financement, nous aidons le Sénégal à préparer son redressement post-COVID. L'objectif est de sauvegarder les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables, qui ont le plus souffert de la pandémie, et de promouvoir les opportunités par un meilleur accès à l'électricité et aux services offerts par les technologies de l’information et de la communication », a indiqué M. Nathan Belete, Directeur des operations de la Banque mondiale pour le Senegal.



Markus Kitzmuller, Economiste-pays principal et responsable du projet au sein de la Banque mondiale, d’indiquer pour sa part: « Une fois la crise passée, la croissance devrait se redresser progressivement grâce à un retour en force de la consommation privée et à une croissance rapide des investissements. Le gouvernement s'est engagé à respecter l'objectif de déficit budgétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et à mettre en œuvre la stratégie à moyen terme pour accroître ses recettes fiscales et rationaliser ses dépenses »



Ledit communiqué de souligner que le « Groupe de la Banque mondiale prévoit de déployer jusqu’à 160 milliards de dollars de financements au cours des 15 prochains mois afin d’aider les pays à protéger les populations pauvres et vulnérables, soutenir les entreprises et favoriser le redressement de l’économie, ce montant comprenant 50 milliards de dollars sous forme de nouveaux dons et crédits hautement concessionnels fournis par l’IDA. »