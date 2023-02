Risque d'affrontements à Mbacké où les leaders de YAW annoncent leur présence à côté de Sonko

Ça risque de chauffer ce vendredi soir à Mbacké. En effet, la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi informe dans un communiqué ses militants et sympathisants qu'elle sera au meeting de Ousmane Sonko. Ainsi, appelle-t-elle toute la population à une "très grande mobilisation". Alors que ce meeting du principal opposant à Macky Sall a été interdit par le préfet du département qui a décelé des « irrégularités dans la procédure ».Le maire de Ziguinchor a saisi la Cour suprême d’une requête en référé aux fins de l’annulation de la décision du préfet. Sonko a jugé caduc le motif et a appelé ses militants et sympathisants à maintenir la mobilisation, en attendant le verdict du juge des référés. Ce vendredi matin, l’on apprend que le dispositif sécuritaire a fini de s’installer au lieu du meeting avec des hommes en kaki disposés dans les grandes artères et des voitures qui circulent à pas de caméléon.Des policiers sont même aperçus devant certaines infrastructures publiques comme l’école Cheikh Ibra Fall. Ce dispositif est, bien sûr, mis en place en perspective du meeting de Pastef, a-t-on appris.