Rugby: face à la Russie, le Japon débute bien sa Coupe du monde

On a vaguement cru que la Coupe du monde 2019 de rugby à XV allait débuter par une surprise. Et puis, non… Finalement, le Japon, 10e au classement des nations établi par World Rugby, est venu à bout du 20e. La Russie a pourtant fait illusion durant une période, ce 20 septembre à Tokyo, en match d’ouverture du Mondial. Les Russes ont même ouvert le score dès la 5e minute. Le trois-quart centre Cyril Golonitsky a profité d’une erreur de William Tupou pour inscrire le premier essai de ce Mondial 2019.



Le réveil japonais



Imprécis et fébriles, les Nippons parviennent toutefois à réduire l’écart. L’arrière Kotaro Matsushima est lancé par le trois-quart centre Timothy Lafaele (12e). Après un deuxième essai refusé par l’arbitre (35e), Matsushima score encore (39e), à l’issue d’une action quasi-identique à celle de la 12e minute.



En deuxième période, une pénalité (44e) réussie par le demi d’ouverture Yu Tamura et un essai marqué par Pieter Labuschagne (47e) chassent les doutes. La manière dont Labuschagne a arraché le ballon des mains d’Andréi Ostrikov confirme le fait que les « Cherry Blossoms » sont enfin entrés dans leur Coupe du monde.



Bonus offensif



Hormis une pénalité du demi d’ouverture Yuri Kushnarev, le XV russe se montre impuissant (61e). Tamura (pénalité, 66e), Matsushima (essai, 69e) et l’arrière Rikiya Matsuda (transformation, 69e) déroulent encore.



Le Japon l’emporte 30-10 et empoche au passage le bonus offensif grâce à ses quatre essais marqués. La grande fête de l’Ovalie, dans l’Archipel, n’a pas été gâchée par des Russes finalement à leur vrai niveau.



