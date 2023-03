Russie : rerquisitions dans les locaux d’une organisation des droits humains soupçonnée de “réhabiliter le nazisme”

Selon le site d’information, Memorial est soupçonné de “réhabiliter le nazisme”. Des perquisitions ont été effectuées à six adresses différentes, dont celle de son président Jan Rachinsky. Il avait dénoncé l’invasion russe de l’Ukraine pas plus tard qu’en décembre, en recevant le prix Nobel.



Un tribunal russe avait déjà officiellement dissous l’ONG fin 2021. Memorial refuse de porter le titre controversé d’”agent étranger”. Moscou applique cette étiquette aux organisations financées en partie par l’étranger qui mènent des activités politiques contre le gouvernement russe.



Critiques et opposition

Depuis plus de 30 ans, Memorial enquête sur les purges de masse de l’ère soviétique et préserve la mémoire des victimes du goulag. Elle critique aussi régulièrement le Kremlin et s’oppose à la répression de la politique actuelle du président Vladimir Poutine.



Selon les autorités russes, l’enquête en cours repose sur le soupçon que des personnes ayant collaboré avec l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale auraient été inscrites par Memorial sur la liste des victimes du régime soviétique.