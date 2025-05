Sabaly blessé : un coup dur pour le Real Betis avant la finale contre Chelsea

Youssouf Sabaly pourrait manquer l'un des rendez-vous les plus importants de la saison. Sorti prématurément lors du nul arraché par le Real Betis face au Rayo Vallecano (2-2), jeudi soir en Liga, le latéral droit sénégalais souffre d'une entorse à l'épaule gauche. Sa participation à la finale de la Ligue Europa Conférence contre Chelsea, le 28 mai à Wroclaw (Pologne), est plus qu'incertaine.



Le Betis n'a pas seulement laissé filer deux points cruciaux dans la course à la Ligue des champions. Il a aussi perdu un pilier défensif. Remplacé dès la 25e minute par Aitor Ruibal, Sabaly s'est blessé sur une action anodine. Le verdict médical est tombé ce vendredi via un communiqué du club : "Une lésion osseuse de la clavicule gauche a été écartée, mais une entorse de l'articulation acromio-claviculaire gauche a été confirmée", précise le Betis.



Le club andalou, actuel sixième de la Liga, ne s'est pas risqué à avancer une durée d'indisponibilité, mais l'absence du joueur formé au PSG pour la grande finale européenne semble se dessiner.



A 32 ans, Sabaly réalise pourtant l'une de ses saisons les plus complètes depuis son départ de Bordeaux, avec déjà 33 matchs disputés toutes compétitions confondues. Un coup dur personnel, et un casse-tête supplémentaire pour Manuel Pellegrini à l'approche du duel décisif contre les Blues.