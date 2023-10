Saccage consulat Sénégal à New York: 4 des 11 suspects arrêtés puis libérés

La police de New York et le Dss (Diplomatic Securty service), un service du département d'Etat américain chargé de la sécurité des diplomates, ont mis la main sur 4 des 11 suspects recherchés dans l'affaire du saccage du Consulat du Sénégal à New York. Les limiers ont dû faire appel à des méthodes très avancées de reconnaissances faciale, exploiter des bases de données de la police, traquer les réseaux sociaux et parfois créer des scenarios pour juste mettre la main sur les suspects.



Il s'agit de Ibrahima Touré, Saliou Diop, El Hadji Kaïré et Serigne Touré. Ils ont été piégés, arrêtés et mis à la disposition de la justice américaine. Interrogés, ils ont reconnu avoir participé à une manifestation au consulat le 4 août 2023 qui s'était mal passée.



Les mis en cause ont été arrêtés et bénéficiés d'une liberté provisoire avec paiement d'une caution, en attendant leurs procès respectifs.