Saccage des équipements de la Sonatel : Moussa Bocar Thiam condamne et appelle les opérateurs de télécom à sécuriser leurs installations

Le Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Economie numérique condamne "fermement" l'acte "terroriste par incendie criminel" perpétré samedi 9 août, dans la commune de grand Dakar sur des équipements techniques de la Sonatel entrainant d'importants dégâts matériels. Moussa Bocar Thiam, puisque c'est de lui qu'il s'agit, assure que les auteurs "seront interpellés et sévèrement réprimés conformément à la loi". Toutefois, il invite les opérateurs de télécommunication à renforcer leur dispositif de veille pour la sécurisation de leurs installations techniques.



"Cet acte barbare, intervenant après l'attaque d'un bus de transport à Yarakh ayant causé deux décès, est d'une extrême gravité puisqu'il vise à installer le désordre et la panique au Sénégal tout en affectant les services de base fournis aux populations.", déclare le ministre dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Moussa Bocar Thiam condamne fermement "ces actes terroristes dont les auteurs, activement recherchés, seront interpellés et sévèrement réprimés conformément à la loi".



A l'occasion, il rassure que : "L'Etat a déployé sur le territoire national tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens".



Me Thiam appelle la population sénégalaise "à la vigilance, à l'alerte et à la dénonciation auprès des autorités de tout comportement délictuel ou criminel suspect".



Il invite les "opérateurs de télécommunication à renforcer leur dispositif de veille pour la sécurisation de leurs installations techniques".