Sadio Mané nerveux et contestataire : Aliou Cissé explique le comportement de l'attaquant sur le terrain

Interpellé sur le comportement de Sadio Mané avec ses crises de nervosité lors des matchs du Sénégal, Aliou Cissé a tenu à rassurer. D’après le sélectionneur des « Lions » Sadio est bien éduqué et a un mental de compétiteur.



« Tout le monde connaît Sadio que ça fait des années qu’on le fréquente. On sait comment ce garçon est éduqué et correct. Moi, ça fait longtemps que je ne l’ai pas vu énervé ou manqué de respect à qui que ce soit. Sur le terrain, il y a des comportements et des attitudes qu’on peut avoir parce que tout simplement il y a une décision arbitrale qu’on conteste. Ça fait partie du football », a dit Aliou Cissé.



D’après lui, Sadio Mané est un garçon assez respectueux, qui est concentré sur l’essentiel. « C’est un compétiteur, il n’est pas dans les détails. Pour moi, toute attitude que Sadio Mané peut avoir ce n’est pas le fait de manquer de respect à qui que ce soit ou une sorte de nervosité, c’est parce que tout simplement, il a envie de gagner », a indiqué le sélectionneur des « Lions ».



D’ailleurs, il invite les Sénégalais à soutenir l’équipe. « Nous sommes champions d’Afrique, nous devons avoir confiance en nous. On n’a pas peur. Évitez de mettre une pression inutile au sélectionneur et aux joueurs. Et je pense que nous méritons du respect pour tout ce que nous avons fait et le parcours que nous avons. Vous devez croire en l’équipe et la soutenir. C’est comme cela que nous irons en Côte d’Ivoire pour ramener la Coupe », a déclaré Aliou Cissé en conférence de presse.