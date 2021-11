Sahara occidental: Staffan de Mistura, nouvel émissaire de l'ONU, arrive dans un contexte tendu

C’est un cadeau empoisonné qu’a reçu Staffan de Mistura pour ses 40 ans de carrière à l’ONU. Mais à 74 ans, cet ancien ministre italien a l’habitudes des missions impossibles, puisqu’il a déjà représenté les Nations unies en Afghanistan, en Irak et en Syrie.



13e nom d’une liste de… 13 noms proposés par Antonio Guterres pour tenter de succéder à l’Allemand Horst Köhler, démissionnaire en mai 2019, il est parvenu à obtenir l’aval des parties, malgré le rejet initial du Maroc. La situation du Sahara occidental a évolué depuis que son prédécesseur a jeté l’éponge. Des décisions unilatérales ont agrandi le fossé entre Rabat et les indépendantistes du front Polisario.



En novembre 2020, les Marocains sont entrés dans la zone tampon de Guerguerat, à la frontière mauritanienne, pour améliorer la route et la circulation des camions sur cet important axe commercial. Une « provocation » pour des militants sahraouis, qui ont organisé des sit-in puis ont été chassés par les forces de sécurité marocaines. En réaction, le front Polisario a mis fin au cessez-le-feu en vigueur depuis 1991 et repris ses opérations sur le mur de défense marocain. Cela a eu pour effet de raviver l’intérêt international pour ce conflit souvent oublié, et de remobiliser la jeunesse.



Staffan de Mistura devra trouver des moyens concrets de ramener les protagonistes autour de la table. Néanmoins, l’Algérie, parrain du Polisario, a récemment refusé de participer aux discussions, estimant que les tractations devaient se faire directement entre le Maroc et les indépendantistes sahraouis.