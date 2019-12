Saint-Louis: la famille de Mame Rawhane Ngom refuse l'enterrement du braqueur tué lundi

La famille de Mame Rawhane Ngom met en garde contre toute tentative d’enterrer Isma Sow, le présumé cambrioleur, tué lors du braquage à main armée de la station service, EDK, de Mpal, une localité située dans la région de Saint-Louis. Elle demande à tous les quartiers environnants de surveiller les cimetières afin que le corps du défunt ne soit pas enterré dans la cité religieuse.



« Sous la recommandation du Khalife de la famille de Mame Rawhane Ngom, il ne sera pas toléré l’enterrement d'Isma Sow, car il n’est pas des nôtres. Nous tenons à informer les forces de sécurité et de défense, mais également la communauté pour qu’il y ait la paix et la sérénité », a déclaré le fils aîné du Khalife de Mpal.



Serigne Ngagne Ngom a tenu à préciser sur la Rfm que le défunt n’avait fait allégeance à aucun marabout de la localité et qu’il avait certes obtenu ses pièces d’état-civil dans cette commune avec la complicité des politiciens de la localité.



Isma Sow, âgé de 22 ans, a été tué par les forces de sécurité au cours du braquage avorté, survenu dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 décembre vers les coups de 3 heures du matin à Mpal . Il est supposé appartenir à la bande de cambrioleurs.