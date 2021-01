Saisine de 1,3 milliard Fcfa en faux billets aux Mamelles: un ancien cadre de l'ONU cité

Ce jeudi 21 janvier 2021, le journal Libération est venu avec plus détails dans cette affaire. En effet, l'Ivoirien, le présumé cerveau, aurait confié aux enquêteurs qu’il voulait laver les billets noirs pour des œuvres sociales au Sénégal.

Les billets noirs, révèle-t-il dans des propos repris par Libération, lui ont été remis par un ancien cadre des Nations-Unies qu’il a rencontré en Côte d’Ivoire.

Mardi dernier, le journal L'Observateur parlait d'une saisine de plus d'un milliard FCFA de faux billets par la Division des investigations criminelles (Dic) aux Mamelles. Et que, le chef des faussaires, un Ivoirien et ses complices, un Sénégalais et un Mauritanien ont été transférés au parquet.