Salah en conférence de pesse à Accra : "Depuis mon arrivée à Liverpool Sadio me soutient sur..."

Mohamed Salah et Sadio Mané ont fait face à la presse il y a quelques instants en prélude à la cérémonie de remise du Ballon d'Or africain aussi nommée Aiteo Caf Awards 2017 . L'Egyptien a dissipé les doutes sur sa relation avec l'international sénégalais. Selon Salah, le natif de Bambali et lui sont amicalement lié. "Depuis mon arrivée à Liverpool, Sadio est mon ami et il me soutient sur le terrain", a-t-il déclaré.

De son côté Sadio a répliqué à l'ancien buteur d'Arsenal qui prétendait que le Sénégalais était jaloux de Salah. "Il n'y a pas de rivalité entre Mohamed Salah et moi. Je voudrais que le gagnant du Ballon d'Or Africain soit un joueur de Liverpool", a-t-il dit.