Sanction L’avocat Juan Branco suspendu neuf mois pour avoir violé le secret de l’enquête le visant pour viol

Me Branco, mis en examen pour viol dans une information judiciaire ouverte à Paris en 2021, des faits qu’il conteste, est condamné pour avoir publié en juin 2023, sur son compte X (ex-Twitter) et sur son site internet, des extraits d’une procédure judiciaire, notamment des procès-verbaux d’audition de plusieurs femmes qui le mettent en cause, qu’il a dénigrées et qu’il accuse de mentir. Il a aussi été condamné pour avoir discrédité publiquement magistrats et enquêteurs ayant œuvré dans son dossier.



«Mépris flagrant»



Autre dossier

Mercredi 15 octobre, dans un autre dossier de manquements allégués aux principes de sa profession qu’il conteste, Me Juan Branco a été jugé en première instance par ses pairs. Il a indiqué sur X que «trois ans ferme de suspension» ont été requis à son encontre.