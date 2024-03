Sanou Dione sur la loi d’amnistie : « la saisine n’est pas conforme au règlement intérieur de l’Assemblée nationale »

En séance plénière ce mercredi pour le vote de la loi sur l’amnistie, le député Sanou Dione a dénoncé la procédure d’urgence en commission technique. Selon le parlementaire, la « procédure n’est pas conforme aux règlements de l’Assemblée nationale ».



« La réponse qui a été donnée par rapport à l’article 13 est la réponse du gouvernement. Le problème est qu’on est saisi en urgence, mais l'Assemblée nationale a son fonctionnement normal, qui est de respecter les textes. La saisine n'est pas conforme aux règlements intérieurs de l'AN », a dit le député de Taxawu Sénégal.



Et d’ajouter : « La preuve, on vient de recevoir le rapport. Il devait nous le donner 48 h au moins pour nous permettre de bien travailler. On nous saisit le matin la dernière fois à 11 h pour la conférence des président et l’après-midi pour la commission technique ».



À en croire Sanou Dione, « s'il y a des députés qui sont hors de Dakar comment peuvent-ils participé à une réunion qui est convoquée ? Je pense que la saisine de l'AN, c'est là où on doit travailler normalement quand on reçoit le rapport y a le délai pour examiner le rapport, on vient de recevoir le texte est en porte-à-faux par rapport au règlement intérieur de l'AN ».