Santé –Sénégal : les affections buccodentaires touchent plus de 76% des adultes

Selon l’Agence presse sénégalaise (APS), les affections bucco-dentaires touchent plus de 76% de la population adulte au Sénégal. D’après la division santé de la direction de la lutte contre la maladie, l’affection bucco-dentaire a des répercussions négatives sur le bien-être de la personne.



Célébrée ce 20 mars, le thème de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire s’est porté sur «Une bouche heureuse…un corps heureux». Selon la direction de la lutte contre la maladie, « cette journée est une occasion idéale pour sensibiliser et encourager les engagements et les actions en faveur d’une bonne santé bucco-dentaire ». Avant de poursuivre, sur l’APS : « il y a une nécessité de renforcer notre politique de promotion de la santé bucco-dentaire par des stratégies de prévention au sein de la communauté mais aussi une amélioration de l’accessibilité à des soins de qualité ».



Des programmes et des efforts sont consentis pour lutter contre la maladie. Selon ladite direction, « ces efforts ont consisté au recrutement régulier de chirurgiens-dentistes, au renforcement des équipements dentaires (fauteuils dentaires, appareils de radiographie, autoclaves et d’unités mobiles et à l’ouverture de services dentaires dans les établissements publics de santé ». Evoquant le programme de renforcement de capacités des infirmiers chefs de poste et des sages-femmes, la direction souligne l’apport des «acteurs communautaires et des praticiens de la médecine traditionnelle sur la reconnaissance des signes, les mesures de préventions des affections bucco-dentaires ».



Misant sur les programmes et initiatives, la lutte se heurte aussi au « déficit de sensibilisation de la population par rapport aux méthodes de prévention et le financement des activités de la santé bucco-dentaire ». N’empêche la direction de lutte alerte à «l’exercice illégal de la santé bucco-dentaire et des pratiques dangereuses liées à la publicité mensongère ».