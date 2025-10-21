Santé : les parlementaires de l'Afrique francophones en conclave à Dakar les 21 et 22 octobre 2025

L'Assemblée nationale du Sénégal accueille, les mardi et mercredi (21 et 22 octobre 2025), une importante réunion régionale des présidents de commissions de santé et de parlementaires, organisée en partenariat avec le Global Tb Caucus. La rencontre placée sous le thème éloquent « Financer l’avenir : mobiliser le leadership parlementaire pour des systèmes de santé durables en Afrique francophone », vise à consolider le rôle des législateurs dans la lutte contre les grandes pandémies et pour l'autonomisation sanitaire du continent.



La réunion de Dakar va rassembler les présidents de commissions de santé et des parlementaires venus du Bénin, du Cameroun, du Congo, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Gabon et de la Guinée. Des représentants de la société civile, d'institutions régionales et de partenaires de développement sont également présents.



Selon le communiqué de l'organisation, les objectifs sont multiples, Renforcer le leadership politique et la mobilisation des ressources nationales pour la santé. Assurer un accès équitable aux diagnostics pour le VIH, la tuberculose, le paludisme et la santé pulmonaire. Évaluation du fardeau et technologies innovantes. Les deux jours de travaux permettront aux participants d'évaluer le « fardeau actuel des maladies » ainsi que le paysage financier dédié à ces pathologies, y compris les cancers du poumon.



Un accent particulier sera mis sur la nécessité de « renforcer la sensibilisation parlementaire aux obstacles qui entravent le diagnostic de proximité » et de « mettre en avant les technologies innovantes qui favorisent l'accès aux soins ».



Ce conclave stratégique servira d'après "Le Soleil", à approfondir la compréhension des engagements régionaux et mondiaux, afin de les « traduire en actions politiques ». Les parlementaires africains sont appelés à unir leurs voix pour soutenir la huitième reconstitution du Fonds mondial et promouvoir un financement national durable des systèmes de santé.