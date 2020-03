Scandale à l’Artp: l’agent logistique arrêté pour trafic de faux visas

El Hadji Djibril Diagne, agent logistique à l’Agence de régulation des postes et des télécommunications (Artp) a été arrêté pour faux et usage et usage de faux. Selon Libération, le mis en cause falsifiait les cachets et ordres de mission de l’agence pour monter des dossiers de demande de visa contre une rémunération.



Tout est parti de plainte déposée par l'agence dirigée par Abdoul Ly contre un certain Khadim Samb et inconnu pour faux et usage de faux. Cette plainte fait suite à la saisine du consulat de France pour obtenir des renseignements concernant cette personne qui serait en service dans la structure.



Mais après vérification, il s’avère que ce Samb n’officine au sein de l’agence. Et, l’'examen des documents déposés au niveau du consulat de France a permis de découvrir que le numéro de téléphone de celui qui traitait le dossier était celui de l’agent logistique.



Intercepté, ce dernier a reconnu avoir aidé Khadim Samb à déposer un dossier de demande de visa pour la France. Il a par ailleurs, reconnu avoir falsifié le cachet de l’Artp en confectionnant un ordre de mission pour faire passer Khadim Samb comme un agent.



Auditionné, El Hadji Djibril Diagne avoue avoir déjà fait voyager un Hollandais, avec la même technique, une dame dénommée T.M.G moyennant la somme d’1,5 millions de F Cfa.



Une information judiciaire a été ouverte par le parquet pour association de malfaiteurs, faux et usages de faux sur des dossiers administratifs.