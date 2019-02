Scrutin24février : Moussa Taye prévient : "nous surveillons le vote"

Le Conseiller politique et porte-parole de Khalifa Ababacar Sall dénonce les incidents enregistrés ce 24 février 2019. Moussa Taye qui a voté au centre Tafsir Mougnane Sarr de Dialègne à Kaolack, prévient que lui et ses camardes sont en train de surveiller les votes.



«Le vote s’est déroulé dans le calme et nous (coalition Idy 2019, ndlr) espérons qu’il en soit ainsi dans tout le pays même si nous avons des infos relatives à certaines irrégularités notamment le démarrage tardif de certains bureau de vote , l'absence de butins de l’opposition à Touba pour le candidat Idrissa Seck et les nombreux déplacements d’électeurs qui ont désorienté ces électeurs», déplore Moussa Taye.



Mais, souligne-t-il: «tout compte fait, nous avons décidé de participer à cette élection. Ce qui importe pour nous, c’est de voter et de surveiller le vote. Quels que soient les résultats du scrutin, nous continuerons à faire de la politique et à rester aux services de notre pays. J’ai une forte pensée pour khalifa Sall et j’espère qu’il sortira bientôt de prison».