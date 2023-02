Sédhiou: Macky annonce un budget d’investissement de 400 milliards FCFA sur les 3 prochaines années

Lors du Conseil présidentiel sur le développement de Sédhiou, le chef de l’Etat Macky Sall a annoncé que la région de Sédhiou va bénéficier d’un budget d’investissement de 400 milliards FCFA sur les trois prochaines années. Le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, a fait le point sur le programme d'investissement triennal 2023- 2025 destiné à la région de Sédhiou.



« Le programme d’investissement de la région de Sédhiou qui couvre la période 2023-2025 s’articule autour de trois catégories de projet. Les projets qui interviennent exclusivement dans la région de Sédhiou pour un montant estimatif de 350 milliards FCFA. C’est des projets qui ont été programmés dans le budget de l’Etat en cours d’exécution et qui couvre la région de Sédhiou sur la période triennale 2023-2025 », a dit le ministre des Finances et du Budget.



A la suite de sa présentation, le chef de l’Etat a pris la décision d’accorder une enveloppe additionnelle de 50 milliards FCFA pour porter le budget à 400 milliards FCFA.



« Il s’agira d’un programme d'investissement triennal 2023- 2025 destiné à la région de Sédhiou. Je vais accorder une enveloppe additionnelle de 50 milliards FCFA sur les 350 milliards pour porter le budget à 400 milliards FCFA. Ces 400 milliards permettront d’intensifier les projets agricoles et l’électrification rurale », a annoncé Macky Sall au cours du Conseil présidentiel sur le développement de Sédhiou.