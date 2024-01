Séisme au Japon: le nombre de disparus, revu à 323 personnes, est en nette hausse (officiel)

Le nombre de disparus après le puissant séisme du Nouvel An dans le centre du Japon a été revu en nette hausse, lundi 8 janvier dans l'après-midi, par les autorités locales, triplant pour atteindre 323 personnes, ont annoncé les autorités locales. La majorité des disparus ont été signalés dans la ville de Wajima, l'un des endroits les plus frappés sur la péninsule de Noto, au bord de la mer du Japon. Le décompte encore provisoire dans l'ensemble de la région après la catastrophe est de 168 morts et 565 blessés, écrit l'AFP.