Séisme en Haïti : le bilan grimpe à 304 morts et 1 800 blessés graves

Le bilan provisoire du séisme de magnitude 7,2 qui a secoué la moitié sud-ouest d'Haïti samedi matin est passé d'au moins 304 personnes mortes, des centaines de blessés et de disparus dans le sud-ouest de l'île, a annoncé la protection civile haïtienne. L'incident ravive de terribles souvenirs du grand tremblement de terre de 2010.



« Nous avons enregistré 160 décès dans le Sud, 42 dans les Nippes, 100 dans la Grand Anse et deux dans le Nord-Ouest », a annoncé le directeur de la protection civile Jerry Chandler en donnant le détail du bilan par département lors d'un point de presse samedi soir.



Plus de 1800 personnes ont été blessées lors du séisme et les rares hôpitaux existant dans les régions affectées peinent déjà à fournir les soins d'urgence.