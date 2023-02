Séisme en Turquie: Le Ghanéen Christian Atsu est porté disparu

Le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu indique sur Twitter que le Ghanéen Christian Atsu, ancien joueur de Porto, Chelsea et Newcastle, est porté disparu suite au séisme de magnitude 7,8 qui a frappé, lundi 6 février, le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant plus de 2000 morts dans les deux pays et de très importants dégâts, selon des premiers bilans en constante évolution.



L’international ghanéen (60 sélections, 10 buts), finaliste de la CAN en 2015, évolue dans le club d’Hatayspor depuis septembre dernier. « Le directeur sportif de Hatayspor Taner Savut et Cristian Atsu ont été laissés sous les décombres. Les équipes de recherche et de sauvetage sont à leur recherche », écrit le journaliste sur Twitter.



Les secousses du puissant séisme ayant frappé le sud de la Turquie et la Syrie voisine, ont été ressenties jusqu'au Groenland, a annoncé l'institut géologique danois. Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17 000 personnes, dont un millier à Istanbul.



