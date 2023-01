Sélection des startups africaines: 10 personnes ciblées pour favoriser la création de l’emploi et booster l’économie

StartupBootcamp Afritech en partenariat avec la DER/FJ a organisé une journée de sélection finale de startups africaines opérant dans les domaines des télécoms et de la technologie. Sur 20 startups 10 vont être sélectionnées et accompagnées dans la création des entreprises prospères à grande échelle. Une opportunité pour favoriser la création de l’emploi et booster l’économie.



« Dans le cadre de la Final Selection Day (FSD) organisée par StartupBootcamp Afritech en partenariat avec la DER/FJ, il se tiendra une compétition avec 20 startups shortlistées parmi 2000 startups africaines initialement inscrites. Notre objectif est de découvrir les entrepreneurs les plus talentueux d'Afrique opérant dans les domaines des télécoms et de la technologie, et de les aider à créer des entreprises prospères à grande échelle…. Il s’agit aussi d’une tribune facilitant les relations entre les startups et un réseau international de mentors d’envergure. Ce programme va permettre d’une part aux entrepreneurs du Sénégal d’avoir une ouverture sur l’international en particulier sur le continent africain. C’est important pour la création de l’écosystème startups du Sénégal d’avoir un lien avec un programme comme StartupBootcamp», a indiqué Adrien Souarch agent de la DER/FJ.



Le Directeur et co-fondateur de Yobante Express, Oumar Basse soutient : « D’un côté, nous avons les grandes entreprises qui sont très lentes sur l’innovation, mais qui ont des ressources financières illimitées. Donc ce programme vient pour sélectionner la crème africaine dans le but de les accompagner à atteindre l’hyper croissance et aller vers d’autres marchés comme la fait Yobante Express. L’intérêt pour la population est immense. Nous avons des startups dans tous les domaines, l’éducation, le commerce avec les ventes et l’achat en ligne, dans l’agriculture, nous avons des startups dans le secteur financier, ou même dans l’environnement. Par ailleurs avec des potentialités de création d’emplois, le développement économique inclusif ».



Un programme d'accélération Africa Startup Innovation (ASIP) du groupe Telecel de 3 mois est mis en œuvre avec les 10 startups qui seront alors retenues à travers le continent, avec un accent particulier sur les startups technologiques à forte croissance. Il s’agit aussi d’une tribune facilitant les relations entre les startups et un réseau international de mentors d’envergure.