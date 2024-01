Sénégal – Cameroun : "se donner à 200% sans calculer notre adversaire", selon Gana Guèye

Idrissa Gana Guèye a assisté à la conférence de presse d’avant match Sénégal - Cameroun pour le compte de la deuxième journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations. Le milieu de terrain des « Lions » indique que l’équipe fera tout pour gagner contre les « Lions » Indomptables.



« Nous aborderons le match contre le Cameroun de la même manière que nous l’avons fait lors du dernier match contre la Gambie. Autrement dit, se concentrer, respecter les consignes du coach, et se donner à 200% sans calculer notre adversaire. Se concentrer avant tout sur ce que le coach nous demande de faire. Lui et son staff ont bien étudié cette équipe camerounaise. Je pense qu’ils ont d’yeux que pour nous faire gagner ce match. Donc si nous faisons ce que le coach nous demande de faire, si tout le monde joue à son niveau, le match se passera bien et nous gagnerons la partie », a déclaré Idrissa Gana Guèye en conférence de presse.



« S'ils vont à la guerre. On sera prêt pour répondre présent. On est bien préparés pour ça. Tout le monde est prêt donc s'ils veulent la guerre, ils l'auront », a-t-il ajouté.



Le duel de « Lions » est prévu ce vendredi à 17h00 GMT, au Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.