Sénégal: « Il n’est pas exclu qu’un patient guéri du coronavirus redevienne positif » (virologue)

Le Professeur Makhtar Camara du Laboratoire bactériologie et virologue du CHU de l’hôpital Aristide Le Dantec, a fait savoir qu’un patient guéri du coronavirus peut rechuter. Selon lui, le suivi est alors opportun pour échapper à ce virus qui a subi des mutations.



« C’est l’Institut Pasteur qui est impliqué dans le diagnostic et le suivi virologique des patients. Ils (les responsables) ont leur propre protocole qui est celui du ministère de la Santé et l’OMS. Les patients sont déclarés guéris lorsqu’ils ne présentent plus de symptômes. En plus, il faut que les tests qui déterminent s’il y a encore des particules virales dans leurs organismes deviennent négatifs », a expliqué le virologue, dans L’Observateur.



Expliquant le mode de fonctionnement du virus, il explique que l’enzyme est incapable de réparer ses erreurs. Et si les erreurs s’accumulent, cela entraîner la formation de mutation au niveau du gène. Donc, plus il y a des mutations, plus il y aura des différences entre le virus initial qui avait infecté la personne et les virus qui seront produits par ce virus initial.



« Le patient guéri peut être infecté par un autre virus qui circule et qui a subi des mutations. C’est une possibilité qu’il ne faut pas écarter. C’est décrit dans certains cas. Actuellement il y a au moins deux souches de Covid 19 qui circulent », a prévenu Pr Camara.



Selon le Pr Camara, si ces patients n’ont pas développé d’anticorps neutralisants capables de pouvoir bloquer un nouveau virus auquel ils sont en contact, ils peuvent être infectés. A l’en croire, tout dépend donc de la riposte du système de défense de la personne.