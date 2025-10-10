Sénégal : Khady Diène Gaye fixe la clôture des "Navétanes" au 15 octobre

Khady Diène Gaye, ministre des Sports et de la Jeunesse, a demandé la clôture des championnats populaires dits « Navétanes » à compter du 15 octobre prochain. Dans une lettre circulaire datée du 9 octobre 2025, elle rappelle que la maîtrise du calendrier des activités sportives a été une des principales recommandations des concertations nationales sur la réforme du Mouvement « Navétanes », tenues les 20 février et 4 mars 2025, suite à la mise en œuvre des directives du président de la République.





« C'est pourquoi, en application de la Lettre Circulaire n°000062 du 25 avril 2025 relative au calendrier des activités sportives du Mouvement « Navétanes », je vous demande de prendre, en coordination avec les services compétents, toutes les dispositions nécessaires pour le respect du délai de la clôture de la saison sportive du Mouvement « Navétanes » fixé au 15 octobre 2025 », précise la note du ministre.



