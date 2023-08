Sénégal : Les dirigeants d'Amnesty International du monde entier exigent la libération de Pape Alé Niang

Les dirigeants d'Amnesty International du monde entier, réunis dans le cadre de l'Assemblée Mondiale de l'organisation à Bruxelles, en Belgique demandent à l'Etat du Sénégal de libérer le journaliste Pape Alé Niang et de cesser les attaques contre la liberté de la presse. Il n' y a ni démocratie, ni bonne gouvernance économique et financière là où la liberté de la presse n'est pas respectée et protégée.

Salif SAKHANOKHO

