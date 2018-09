Sénégal-Madagascar du 9 septembre : Ces joueurs qui sont sous surveillance médicale

Pratiquement tous les joueurs sont sur place. Mais Idrissa Gana Gueye qui s’est blessé au genou lors de son match du 25 aout, souffrant d’une lésion au niveau du genou. Ce qui a fait que le staff technique n’a pas pris de risques avec lui d’autant plus qu’il est suivi par son médecin d’Everton qui devra continuer les soins ce mardi 4 septembre 2018.



La situation de Youssouf Sabaly suscite aussi l'inquiétude car, le Bordelais s’est entraîné avec un bandage autour du genou suite à une blessure contractée pendant la Coupe du monde Russie 2018. Même si pour le moment aucune décision n’est prise à son sujet, il est clair que le défenseur bordelais souffre du genou.



Mis à part Idrissa Gana Gueye et Youssouf Sabaly, il y a Opa Ngeutte qui s’est plaint d'une contraction au niveau de son muscle jambier gauche. Il a commencé ses soins et compte revenir dans les prochains jours.