PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Sénégal - Mauritanie : Iliman Ndiaye marque le troisième but des « Lions »



Le Sénégal domine largement la Mauritanie en menant 3-0 dès la 65e minute. Cette fois-ci, c’est Iliman Ndiaye qui aggrave le score.
 
L’attaquant a récupéré le ballon au milieu de terrain et a lancé une accélération fulgurante, dépassant plusieurs joueurs mauritaniens sur sa course. D’un double contact, Iliman a éliminé deux défenseurs avant de se présenter seul face au gardien, qu’il n’a laissé aucune chance. Le Sénégal consolide ainsi son avance avec ce troisième but.
Moussa Ndongo

Mardi 14 Octobre 2025 - 22:36


