Sénégal - Mauritanie : Iliman Ndiaye marque le troisième but des « Lions »

Le Sénégal domine largement la Mauritanie en menant 3-0 dès la 65e minute. Cette fois-ci, c’est Iliman Ndiaye qui aggrave le score.



L’attaquant a récupéré le ballon au milieu de terrain et a lancé une accélération fulgurante, dépassant plusieurs joueurs mauritaniens sur sa course. D’un double contact, Iliman a éliminé deux défenseurs avant de se présenter seul face au gardien, qu’il n’a laissé aucune chance. Le Sénégal consolide ainsi son avance avec ce troisième but.