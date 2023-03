Sénégal-Mozambique : Pape Gueye forfait

Le match devant opposé les Lions du Sénégal et la Mozambique se tiendra sans Pape Gueye. En conférence de presse de veille de match, Aliou Cissé a révélé que les examens médicaux parlent d’une contusion osseuse. Il a couru hier mais le staff médical préfère ne pas prendre de risque.



« Comme vous le savez, on est là ensemble depuis lundi, de lundi à aujourd’hui, on a pu faire trois séances et on est entré sur notre quatrième séance aujourd’hui. L’ensemble du groupe est la comme vous le saviez, dès le départ Ismaël Jacob était blessé il a été remplacé par Sidibé, et Pape Gueye avait reçu un gros coup il a repris l’entraînement hier mais qui continue d’avoir mal ce matin il a fait un IRM il y’a une contusion osseuse d’après les médecins, donc il sera indisponible pour le match de demain sinon l’ambiance est plutôt bonne. Les joueurs sont très heureux d’être là et surtout concentré à rentrer dans ces troisième et quatrième journée qui sont deux matchs très importants. On voit les résultats du match Bénin et Rwanda je crois que en gagnant ce match, ce bonus permettra de prendre une option pour cette qualification qui est très importante », a dit Cissé.



Le milieu de terrain du FC Séville va devoir regarder le match en tribune.



Le Sénégal première avec 6 points, va disputer la première manche ce vendredi à 19h GMT au stade Abdoulaye Wade.