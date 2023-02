Sénégal : augmentation de 0,7% du coût de la construction des logements neufs au 4e trimestre de 2022

Le coût de la construction des logements neufs à usage d'habitation a augmenté de

0,7% au quatrième trimestre 2022, par rapport au trimestre précédent, indique un rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographique (Ansd). Le document souligne que cette évolution

résulte essentiellement de la hausse du coût de la « main d’œuvre », de celui de la

« location de matériel » et des « moyens de gestion ». Toutefois, l’indice des prix des

« matériaux de construction » n’a pas connu de variations sensibles au cours de la

période sous revue. En variation annuelle1

, il s’est accru de 9,2%.



Le rapport des prix moyens des douze mois de 2022 sur ceux de 2020 fait ressortir une progression de 9,1%. Quant à la main d'œuvre s'est renchérie de 2,6% au quatrième trimestre 2022, comparativement au trimestre précédent. Cette évolution résulte essentiellement de la hausse des rémunérations des mouleurs (+5,2% ), des maçons (+3,7%), des plombiers (+3,4% ) et des électriciens (+3,0%). En comparaison à la même période de 2021, les coûts de la main d'œuvre se sont accrus de 9,2%.



Concernant les coûts moyens des douze mois de 2022 comparés à ceux de 2021, laissent apparaitre également une progression de 7,8%. Mais le coût des moyens de gestion a connu une hausse de 1,6% en rythme trimestriel, en rapport avec celle des prix des huiles de moteur (+11,0%) et des services de communication téléphonique (+4,7% ). En variation annuelle, il a progressé de 6,8%. Le rapport des coûts moyens de 2022 sur ceux de 2021 fait ressortir une augmentation de 3,2%.



Le coût de la location du matériel a augmenté de 1,0%, sous l'effet de l'accroissement de celui des serres joints (+3,0% ) ainsi que des étais en fer (+2,4%). Rapporté à son niveau du quatrième trimestre 2021, il s'est accru de 10,6%. De même, il a progressé de 9,1% en 2022, comparativement à l'année précédente.



Par ailleurs, l'indice des prix des matériaux de construction» n'a pas connu de variations sensibles en rythme trimestriel au cours de la période sous revue. En effet, la hausse des prix de la peinture et des matériaux de menuiserie est contrebalancée par le repli des prix des matériaux de base et de la plomberie et sanitaire. Par rapport à la période correspondante en 2021, les prix se sont appréciés de 9.2%. Sur les quatre trimestres de 2022, un accroissement de 9,8% est noté, comparativement à la même période de 2021.



Les prix des matériaux de peinture se sont inscrits en hausse de 2,1%, suite à celle des prix des peintures à huile (+6,7%) et à eau (+1,2%). Rapportés à leur niveau du quatrième trimestre 2021, les prix ont été majorés de 8,7%. De même, ils se sont accrus de 6,6% sur les quatre trimestres de 2022, comparativement à ceux de la même période de 2020.



Les matériaux pour étanchéité ont évolué de 1,6% au quatrième trimestre 2022, en rapport avec l'augmentation de ceux des enduits d'application à froid (+4,6%). Comparés à leur niveau au quatrième trimestre 2021, ils se sont renchéris de 8,0%. Rapportés à ceux de la période correspondante de l'année précédente, les prix moyens ont augmenté de 9,7% sur les quatre trimestres de 2022.



Le relèvement des prix des matériaux de menuiserie (+1,2%) est imputable à celui des matériaux en bois (+1,6%), en aluminium (+1,0%) et métalliques (+0,9% ) . Par rapport à la

période correspondante en 2021, les prix ont augmenté de 11,5%. En 2022, un accroissement de 13,5% est noté, comparativement à l'année précédente.



Les prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols sont demeurés stables en rythme trimestriel. En variation annuelle, ils se sont accrus de 6,9%. Sur les douze mois de 2022, ils ont augmenté de 10,3%, comparés à ceux de 2021.



Les prix des matériaux de plomberie et sanitaire ont connu une baisse de 1,5%, au cours de la période sous revue. Cette évolution résulte principalement du repli des prix des tuyaux en plastique (-5,3%). Par rapport à la période correspondante en 2021, les prix se sont bonifiés de 4,8%. Sur l'année 2022, ils ont été majorés de 9,4%, par rapport à 2021.



Les prix des matériaux de base ont fléchi de 0,6% au cours du trimestre sous revue, en raison principalement de la baisse de ceux du fer à béton (-4,8% ). Toutefois les prix du ciment ordinaire et des graviers ont connu, respectivement, une évolution de +1,8% et +1,3% sur la même période. En variation annuelle, les prix ont augmenté de 9,2%. Le rapport des prix moyens de 2022 sur ceux de 2021 fait ressortir une hausse de 9,1%.



Les prix des matériaux pour travaux d'électricité se sont contractés de 0,1% en rythme trimestriel, suite au recul de ceux des interrupteurs (-0,5% ) et des tubes orange (-0,2%). En variation annuelle, ils se sont accrus de 10,2%. Rapportés à ceux de la période correspondante de l'année précédente, les prix moyens ont augmenté de 12,0% sur les quatre trimestres de 2022.